За полтора года СВО у многих в России накопилось достаточное количество вопросов. Не часто можно увидеть обещанные удары по центрам принятия решений.
Устранение киевских элит и секретная тактика ВСУ. Закулисье СВО раскрыл Пинчук
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока идут внутренние разборки, борьба за бабло в минобороны, договорняки и т.д. будут гибнуть наши парни герои, а кто то на этом зарабатывать... Нужна не просто чистка, а ставить к стенке с конфискацией имущества "эффективных" офицеров всех уровней... А то очень много в России генералитета на рублевке и т.д. поселились, а окоп и в живье не видели...
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16 час.
Ed Red
Цифра странная 6 лет при стоянии на месте в обороне. Пока у руководства не отрастут нужные по ситуации мозги ничего не изменится и это не 6, а дай бог 16 лет
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15 час.
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