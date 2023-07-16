Устранение киевских элит и секретная тактика ВСУ. Закулисье СВО раскрыл Пинчук

АНГЕЛ АНГЕЛ

Пока идут внутренние разборки, борьба за бабло в минобороны, договорняки и т.д. будут гибнуть наши парни герои, а кто то на этом зарабатывать... Нужна не просто чистка, а ставить к стенке с конфискацией имущества "эффективных" офицеров всех уровней... А то очень много в России генералитета на рублевке и т.д. поселились, а окоп и в живье не видели...