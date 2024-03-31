Делимся находками из китайских магазинов

Если вы пользуетесь вакуумным упаковщиком для продуктов (у меня уже четвертый год почти ежедневно пашет Laimeng 6621, который я считаю просто очень удачной моделью), то вы знаете, насколько быстро расходуются специальные пакеты для него.
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