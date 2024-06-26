Автор Manor Lords прислушался к просьбам игроков и ушел на отдых, но при этом прод...

Автор Manor Lords прислушался к просьбам игроков и ушел на отдых, но при этом продолжает работать над новой версией игрыСоздатель популярной стратегии Manor Lords, Гжегож Стычень, прислушался к просьбам игроков и ушел на заслуженный отдых.
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