Для импичмента Байдена за связи с Украиной сейчас больше оснований, чем когда-либо было для импичмента Трампа

© AP Photo / Susan Walsh Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ В США обнародован документ ФБР, подтверждающий участие Джо Байдена во взяточнической схеме с Украиной, пишет The Federalist.