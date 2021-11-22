Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Ну вот явно же липовые цифры...лепят то, что хотят....Всероссийская пер...
  • Марина
    таблетки..лучше...уколовВеликобритания пе...

Средства на новый тубдиспансер и второй этап реконструкции очистных сооружений в Майкопе могут быть выделены уже в следующем году

Средства на новый тубдиспансер и второй этап реконструкции очистных сооружений в Майкопе могут быть выделены уже в следующем году

При подготовке проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы ко второму чтению на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, которое прошло с участием депутата от Республики Адыгея, члена этого комитета Владислава Резника («Единая Россия»), обсуждался вопрос выделения средств федерального бюджета на строительство нового здания Адыгейского республиканского клинического противотуберкулезного диспансера и на второй этап реконструкции пускового комплекса очистных сооружений Майкопа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх