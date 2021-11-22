Средства на новый тубдиспансер и второй этап реконструкции очистных сооружений в Майкопе могут быть выделены уже в следующем году

При подготовке проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы ко второму чтению на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, которое прошло с участием депутата от Республики Адыгея, члена этого комитета Владислава Резника («Единая Россия»), обсуждался вопрос выделения средств федерального бюджета на строительство нового здания Адыгейского республиканского клинического противотуберкулезного диспансера и на второй этап реконструкции пускового комплекса очистных сооружений Майкопа.