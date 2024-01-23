В Армении сняли запрет на вещание Радио Sputnik Армения

Радио Sputnik Армения возобновит своё вещание на армянской территории с 25 января. Как сообщает радио Sputnik Армения, Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить деятельность компании «Тоспа».
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