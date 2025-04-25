Пакистан открыл огонь по постам на линии контроля с Индией

Пакистан открыл огонь по нескольким постам вдоль линии контроля. Это условная линия между Индией и Пакистаном, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир, эта граница не признана юридически, но де-факто является таковой.
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