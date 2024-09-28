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Карло Анчелотти: «Думаю, Винисиус выиграет «Золотой мяч», но если нет, ничего не случится. Он заслуживает»

«Думаю, он выиграет, но если нет, ничего не произойдет. Мы пойдем дальше, и Винисиус тоже. Но я думаю, что он этого заслуживает», – сказал тренер «Реала».

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