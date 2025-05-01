График работы крымских медицинских учреждений в праздничные дни

В праздничные дни крымские медучреждения будут работать по обновлённому графику. В период с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая отделения неотложной помощи и пункты приёма пациентов с повышенной температурой будут функционировать с 8.
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