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ВЕСТИ КРЫМ

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График работы крымских медицинских учреждений в праздничные дни

График работы крымских медицинских учреждений в праздничные дни

В праздничные дни крымские медучреждения будут работать по обновлённому графику.  В период с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая отделения неотложной помощи и пункты приёма пациентов с повышенной температурой будут функционировать с 8.

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