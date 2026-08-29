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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри вряд ли выйдет в старте «Барсы» на матч с «Райо». Он работает по индивидуальной программе

Полузащитник «Барселоны» Родри продолжает работать по индивидуальной программе после перехода в каталонский клуб.

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