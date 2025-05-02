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Дубинский: Зеленский превратил Украину в «ресурсное Конго»

Дубинский: Зеленский превратил Украину в «ресурсное Конго»

Зеленский сделал из Украины «ресурсное Конго» в Европе, заявил Александр Дубинский.Украинский парламентарий отметил, что сделка с Соединёнными Штатами «даёт право любому инвестору принять участие в разработке украинских полезных ископаемых» через фонды из США.

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