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Visa и Mastercard вернутся в Россию: ключевая роль санкций США

Visa и Mastercard вернутся в Россию: ключевая роль санкций США

Дмитрий Пьянов из ВТБ указал, что возвращение Visa и Mastercard в Россию зависит от снятия санкций США с НПСК.

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