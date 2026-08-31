Банк России представил логотип цифрового рубля

Логотип цифрового рубля 31 августа представил Банк России. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевЛоготип выполнен в виде окружности ярко-красного цвета с вписанным в нее символом рубля, размещенном со смещением влево.
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