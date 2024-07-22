Почему современным политикам не по плечу подвиг де Голля

Непобежденный французский лидер Жан-Люк Меланшон, одна из основных партий в левом блоке Нового народного фронта, который открыто выступает против членства страны в НАТО, победил на досрочных парламентских выборах.
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