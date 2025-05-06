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Собянин: Силами ПВО уничтожено ещё семь вражеских БПЛА

Собянин: Силами ПВО уничтожено ещё семь вражеских БПЛА

Враг продолжает попытки атаковать Москву с помощью беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбили ещё семь дронов.

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