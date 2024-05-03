АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания

Недавно компания Northrop Grumman впервые показала опытный АНПА Manta Ray. Как оказалось, к тому времени это изделие успело пройти первые испытания и показать некоторые возможности.
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