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Военное обозрение

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АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания

АНПА Manta Ray от Northrop Grumman вышел на испытания

Недавно компания Northrop Grumman впервые показала опытный АНПА Manta Ray. Как оказалось, к тому времени это изделие успело пройти первые испытания и показать некоторые возможности.

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