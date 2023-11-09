Трамп заявил, что США как никогда близки к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Флорида, заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время как никогда в своей истории близки к третьей мировой войне из-за некомпетентности представляющих ее людей.
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