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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» подписал Остина Уотсона на год, контракт двусторонний. У форварда 118 очков и 705 минут штрафа в 515 играх в НХЛ

По данным PuckPedia, зарплата 32-летнего игрока составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 200 тысяч – в АХЛ.

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