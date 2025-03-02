"Как раньше точно не будет". Экономист рассказал, на каких условиях могут вернуться западные компании

На урегулирование ситуации понадобится несколько летВозвращение западных компаний в Россию, надежда на которое появилась после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, не будет лёгким и триумфальным.
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