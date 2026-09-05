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The Eurasia Daily news agency

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Flew away: Dmitriev published footage from the talks and send-off of Witkoff and Kushner

Flew away: Dmitriev published footage from the talks and send-off of Witkoff and Kushner

The special representative of the President of the Russian Federation Kirill Dmitriev published footage from talks with representatives of the US President Steve Witkoff and Jared Kushner in the Kremlin.

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