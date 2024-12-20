В Ливии отказались стать «плацдармом» для передислокации техники России

Стать «плацдармом» для переброски части российской военной техники с военных баз Сирии на неподконтрольные территории категорически отказываются власти Ливиии, заявил временный премьер-министр страны Абдул Хамид Дбейба, 20 декабря пишет Bloomberg.
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