Русский «Жюль-Верн»: какие сбылись предсказания Александра Беляева

Александра Беляева называли «русским Жюль-Верном» за умение предугадывать многие события. В своих книгах писатель предсказал не только изобретение акваланга, орбитальную станцию, но и собственную кончину.
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