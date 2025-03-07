Republicans Move to Strip Al Green of Committee Seats

“The House Freedom Caucus is planning to offer a resolution to strip Rep. Al Green (D-TX) of his committee assignments in the wake of his outburst during President Donald Trump’s speech to Congress,” Punchbowl News reports.
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