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Politics

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Republicans Move to Strip Al Green of Committee Seats

“The House Freedom Caucus is planning to offer a resolution to strip Rep. Al Green (D-TX) of his committee assignments in the wake of his outburst during President Donald Trump’s speech to Congress,” Punchbowl News reports.

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