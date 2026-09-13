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Регионы России

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Vaio представила инновационный ноутбук Vaio T с уникальным дизайном трансформера

Vaio представила инновационный ноутбук Vaio T с уникальным дизайном трансформера

Такое инженерное решение позволяет использовать устройство в режиме планшета, при этом клавиатура остается скрытой под крышкой, сохраняя функциональность и компактность одновременно.

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