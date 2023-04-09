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Что вытащили из сбитого и поднятого со дна MQ-9 Reaper

Что вытащили из сбитого и поднятого со дна MQ-9 Reaper

Помните сбитый без применения оружия американский беспилотник MQ-9 Reaper?Профильные подразделения российского оборонного ведомства стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов MQ-9 Reaper.

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