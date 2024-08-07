Путеводитель для новичков по Парку-Сити, штат Юта

<p>Добро пожаловать в Парк-Сити, зимнюю сказку, где выпадает более 500 дюймов снега в год! Это легендарное место для лыжников и сноубордистов, идеально подходящее для зимних развлечений, а также для изысканных кулинарных впечатлений и кинофестивалей с участием звезд.