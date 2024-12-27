Монетизация, жизнь после релиза и никакого Unreal Engine 5: разработчики российско...

Монетизация, жизнь после релиза и никакого Unreal Engine 5: разработчики российского MMO-шутера Pioner ответили на вопросы игроковРазработчики амбициозного ролевого MMO-шутера Pioner из российской студии GFA Games устали от одних и тех же вопросов об игре, поэтому решили ответить на все и сразу в одной публикации.
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