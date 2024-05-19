В офисе Нетаньяху сочли пустыми словами угрозу Ганца о выходе из правительства

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвали пустыми словами ультиматум члена кабмина и узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганца о намерении покинуть чрезвычайное правительство в случае, если не будет утвержден план действий по войне в секторе Газа до 8 июня.