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Газета.ру

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В офисе Нетаньяху сочли пустыми словами угрозу Ганца о выходе из правительства

В офисе Нетаньяху сочли пустыми словами угрозу Ганца о выходе из правительства

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвали пустыми словами ультиматум члена кабмина и узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганца о намерении покинуть чрезвычайное правительство в случае, если не будет утвержден план действий по войне в секторе Газа до 8 июня.

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