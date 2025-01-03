Кому выгодна трагедия с азербайджанским лайнером?

Анатолий НОВИЧКОВ Произошла трагедия – вследствие крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане погибли и получили тяжелые ранения десятки людей.
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