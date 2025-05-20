TeamGroup показала термоэлектрический кулер для SSD и другие экстравагантны...

TeamGroup показала термоэлектрический кулер для SSD и другие экстравагантные охладители для накопителейНа выставке Computex 2025 компания TeamGroup представила сразу три необычных концепта систем охлаждения для SSD формата M.
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