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Жителям Ростовской области могут разрешить ловить раков

Жителям Ростовской области могут разрешить ловить раков

Как пишет donnews, в области рассматривают вопрос вывода раков из перечня общедопустимых уловов. В настоящее время раков могут ловить только предприятия с официальными квотами, но после внесения изменений промысел станет доступен и обычным рыбакам.

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