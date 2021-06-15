Жителям Ростовской области могут разрешить ловить раков

Как пишет donnews, в области рассматривают вопрос вывода раков из перечня общедопустимых уловов. В настоящее время раков могут ловить только предприятия с официальными квотами, но после внесения изменений промысел станет доступен и обычным рыбакам.
Как пишет donnews, в области рассматривают вопрос вывода раков из перечня общедопустимых уловов. В настоящее время раков могут ловить только предприятия с официальными квотами, но после внесения изменений промысел станет доступен и обычным рыбакам.
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