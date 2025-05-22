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Царьград

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Путин позвонил тренеру ярославского "Локомотива" и поздравил с победой в Кубке Гагарина

Путин позвонил тренеру ярославского "Локомотива" и поздравил с победой в Кубке Гагарина

Ярославская команда уже во второй раз сражалась за ценный хоккейный трофей.Президент России Владимир Путин связался с главным тренером хоккейного клуба "Локомотив" из Ярославля Игорем Никитиным, чтобы поздравить его и всю команду с победой в Кубке Гагарина.

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