Названы фавориты «Золотого мяча»-2024

Названы фавориты на получение «Золотого мяча»-2024. Goal составил рейтинг претендентов на получение награды в 2024 году на следующий день после того, как «Золотой мяч»-2023 выиграл Лионель Месси, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии