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Аргументы недели

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Почти 100 ДТП произошло за сутки на дорогах Ленобласти

Почти 100 ДТП произошло за сутки на дорогах Ленобласти

За 21 сентября на трассах Ленинградской области произошло 93 дорожно-транспортных происшествия. В семи авариях пострадали шесть человек, один случай закончился летальным исходом.

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