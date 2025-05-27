Сокол
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Свежие комментарии

  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Долголетов из Сокола приглашают на лекцию о специфике семейных конфликтов

27 мая в 16.00 ЦМД «Марьина роща» приглашает всех желающих на четвертое занятие второго модуля «Серебряный посредник» тренинга по коммуникациям «Диалог поколений», проводимого совместно с Московским институтом психоанализа.

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