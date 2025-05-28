Названы сроки старта продаж полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7L

Старт продаж полноприводных кроссоверов Chery Tiggo 7L в России намечен на осень текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе российского представительства марки, передает Telegram-канал «Китайские автомобили» 28 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии