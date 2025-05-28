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Названы сроки старта продаж полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7L

Названы сроки старта продаж полноприводного кроссовера Chery Tiggo 7L

Старт продаж полноприводных кроссоверов Chery Tiggo 7L в России намечен на осень текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе российского представительства марки, передает Telegram-канал «Китайские автомобили» 28 мая.

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