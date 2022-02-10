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Шома Уно с ошибками исполнил произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине

Японский фигурист Шома Уно представил произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине.  Уно исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов, упал с четверного флипа, прыгнул тройной аксель, четверной тулуп – с помаркой, каскад четверной тулуп – двойной тулуп, сделал «бабочку» вместо второго прыжка в каскаде тройной аксель – ойлер – тройной флип.

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