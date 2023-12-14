Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович стал тренером года в Татарстане

Наставник казанского УНИКСа Велимир Перасович стал лучшим тренером года среди мужчин в Татарстане. Об этом стало известно на праздновании «100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта» в Поволжском университете спорта.
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