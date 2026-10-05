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Происшествия

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Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в Хабаровском крае

Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней в Хабаровском крае

В медиапространстве размещено видеообращение жителя Хабаровского края, сообщившего об избиении в школе его несовершеннолетней дочери одноклассником.

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