На рудничный отвал впервые пригнали самый большой самосвал в мире — знаменитый БелАЗ-75710. Машине уже несколько лет нет равных, ее грузоподъемность составляет 450 тонн.
Осмотр БелАЗ-75710: самого большого самосвала мира. Каждое колесо размером с дом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Малоэффективная гигантомания, в соединении с большими затратами на постройку и эксплуатацию. Проще построить конвейр для перемещения горной массы из карьера, или использовать большее количество БелАЗов меньшей грузоподьёмности. Простой этого гиганта выльется в копеечку для предприятия.
Ответить
12 час.
AK
Alexander Kneper
Александр Книпер "Павлины,говоришь!" А вот, что думают крупнейшие производители тяжелой техики Самые большие самосвалы мира: https://thebiggest.ru/nauka-i-tehnika/samye-bolshie-karernye-samosvaly.html
Самые большие карьерные самосвалы в мире (ТОП-12 гигантов)
TheBiggest
Ответить
9 час.
Свежие комментарии