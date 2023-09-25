Осмотр БелАЗ-75710: самого большого самосвала мира. Каждое колесо размером с дом

Владимир Соловьев

Малоэффективная гигантомания, в соединении с большими затратами на постройку и эксплуатацию. Проще построить конвейр для перемещения горной массы из карьера, или использовать большее количество БелАЗов меньшей грузоподьёмности. Простой этого гиганта выльется в копеечку для предприятия.