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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Иванова: «Я заявила о себе громко, надеюсь, что весь мир будет знать, кто я такая»

Российская дзюдоистка Мария Иванова высказалась о выступлении на чемпионате мира в Баку, где она завоевала бронзу в категории свыше 78 кг.

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