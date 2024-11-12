Противники Трампа могут начать «главенствовать» в Конгрессе

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл выдвинул кандидатов на пост главы крыла Республиканской партии в верхней палате Конгресса, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Известия».
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