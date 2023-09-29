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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Даллас» шел под номером один в моем списке»

Разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг объяснил, почему решил продлить контракт с клубом из Далласа. «Это не было таким уж сложным решением.

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