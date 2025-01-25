Страна и люди
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Страна и люди

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В России стало больше евреев, в Европе усилился антисемитизм

В России стало больше евреев, в Европе усилился антисемитизм

Евреи, которые уехали из России после начала специальной военной операции, вернулись, заявил президент Федерации еврейский общин России, раввин Александр Борода.

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