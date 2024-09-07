Цены на авиабилеты в РФ увеличились

Цены на авиабилеты на фоне спроса с января по июнь текущего года увеличились почти на 20%. Об этом сообщил глава министерства транспорта Роман Старовойт в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
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