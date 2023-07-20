Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

ЦСКА объявил о переходе Тони Джекири

ЦСКА объявил о подписании контракта с бывшим центровым УНИКСа Тони Джекири (28 лет, 213 см). Как информирует пресс-служба, соглашение рассчитано на два года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх