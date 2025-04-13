Востоковед Котков: экономическое противостояние КНР и США повлияет на все страны

Экономическое противостояние США и Китая может отразиться на всех странах, в том числе и на России. Об этом заявил руководитель Санкт-Петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии