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Марият Мухина о Евгении Добровольской: «У нее не было проблем с желудком, до болезни дочери»

Марият Мухина о Евгении Добровольской: «У нее не было проблем с желудком, до болезни дочери»

В начале года общественность потрясла страшная новость — в хосписе скончалась Евгения Добровольская. Звезду отечественного кино погубило онкологическое заболевание.

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