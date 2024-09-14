Игнатов о переходе к Плющенко: «Дело было в моем желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта»

– Ты довольно длительное время тренировался в Академии фигурного катания в Петербурге у Евгения Рукавицына и с тренером вас связывали отличные отношения, поэтому твой переход к Плющенко стал неожиданностью.
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