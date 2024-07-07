В минувшем сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в десятый раз и шестой раз подряд «Зенит» стал единственным российским клубом в рейтинге лучших профессиональных команд мира по версии Международной федерации футбольной истории (IFFHS).
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